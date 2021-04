"Wielu właścicieli mieszkań na wynajem przeżyło ciężkie chwile"

Co dalej?

W opracowaniu zwrócono uwagę, że "stawki w I kwartale są co prawda o 1,4 proc. niższe niż w poprzednim kwartale, ale dane z marca sugerują, że być może coś zaczyna się zmieniać".

Jak wyjaśniono, jeszcze "w lutym stawki pozostawały mniej więcej na poziomie ze stycznia, a w marcu były już nieco wyższe niż na początku roku (wzrosły o 0,7 proc.)". Dodano jednak, że to "zbyt krótki okres, aby wciągać daleko idące wnioski" i "potrzebna jest dłuższa obserwacja zarówno cen jak i liczby ofert, by stwierdzić, czy mamy do czynienia z trwałym uspokojeniem się tego rynku".