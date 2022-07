W tych miastach "wciąż bardzo rozgrzany jest rynek najmu"

czytaj dalej

To, co widzimy, to jest gaszenie pożaru benzyną. Ponieważ cały czas na rynek są pompowane pieniądze. Strona rządowa mówi, że jest dobrze, bo pensje nadganiają inflację - stwierdziła na antenie TVN24 ekonomistka Anna Gołębicka, ekspertka do spraw komunikacji i zarządzania Centrum imienia Adama Smitha.