Mieszkania na wynajem. Galopujące ceny w Trójmieście

Ofertowe ceny mieszkań na wynajem wracają do poziomów sprzed pandemii COVID-19. Rekordzistą jest Gdynia, gdzie przeciętny koszt najmu mieszkania w sierpniu zdrożał o 13 procent w porównaniu do lutego 2020 roku. Najwyższy poziom w historii osiągnięto zaś w Gdańsku - wynika z raportu Expandera i Rentier.io.

Autorzy raportu zwrócili uwagę, że pandemia mocno dotknęła rynek najmu. W ostatnich miesiącach sytuacja w większości miast wróciła już jednak do normy. Przeanalizowano ofertowe ceny mieszkań w sierpniu w porównaniu do lutego 2020 roku i maja 2021 roku.

Mieszkania na wynajem

Zdaniem autorów raportu, to prawdopodobny efekt wakacji. "W tym czasie stawki nad morzem zawyża ruch turystyczny, który w tym roku był zdecydowanie większy niż w 2020 r. Jesienią, gdy liczba turystów spadnie, możemy tam zobaczyć powrót do niższych poziomów" - oceniono.

Kredyty bez wkładu własnego

W ocenie autorów raportu popyt na rynku najmu stymuluje bardzo dobra sytuacja na rynku pracy. "To przyciąga do dużych miast zarówno młodych Polaków z innych regionów jak i imigrantów. Podwyżki stawek generuje również to, że ceny mieszkań są coraz wyższe. Inwestorzy, którzy kupili lokale w ostatnim czasie, wystawiają oferty wynajmu z wyższymi cenami, aby uzyskać satysfakcjonującą stopę zwrotu" - wyjaśniono.