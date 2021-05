Stabilizacja cen na rynku najmu. Nowy raport

Znoszone są kolejne obostrzenia i życie powoli wraca do normy. Widać to również na rynku najmu, który w zeszłym roku mocno ucierpiał przez gwałtowny spadek popytu. Ostatnio stawki w największych miastach zaczęły się stabilizować - czytamy w raporcie Expandera i Rentier.io.

Stabilizacja na rynku najmu

Zwrócono uwagę na pogarszającą się sytuacja w Warszawie. "W kwietniu średni koszt najmu m2 spadł po raz kolejny - do poziomu 52 zł. W trakcie pandemii, czyli od lutego 2020 r. zmniejszył się więc aż o 10,9 proc. Mimo to, miesięczny koszt najmu 40-metrowego mieszkania w stolicy wciąż jest o 170 zł wyższy niż rata kredytu na takie samo mieszkanie" - czytamy.

Eksperci piszą, że nie ma pewności, iż względna stabilność jest sygnałem końca spadków cen na rynku najmu. "Sporo zależy od szybkości odmrażania gospodarki i stopnia powrotu do modeli pracy i nauki sprzed pandemii. Kluczowe jest również to, czy postęp w programie szczepień będzie na tyle duży, aby uchronić nas przed kolejną falą zachorowań, która mogłaby wymusić ponowne zamykanie niektórych sektorów" - tłumaczą.

Najem czy kupno?

Rentowność

"W rezultacie nawet w Warszawie, gdzie stawki spadły najmocniej, taka inwestycja wciąż przynosi dużo wyższe zyski niż trzymanie pieniędzy w banku. Jeśli właściciel ma szczęście i ma lokatorów przez pełne 12 miesięcy w roku, to po uwzględnieniu podatku i wszystkich kosztów, rentowność wyniesie 4 proc. rocznie. W przypadku pecha, czyli w sytuacji gdy mieszkanie "pracuje" tylko przed 6 miesięcy w roku, rentowność netto to 1,4 proc. rocznie, a więc 8-krotnie więcej niż na przeciętnej lokacie bankowej. Według NBP średnie oprocentowanie lokat wynosi bowiem 0,2 proc., co po odliczeniu podatku daje 0,16 proc." - napisano w raporcie.

Metodologia

"Rentowność netto, to zysk właściciela mieszkania na wynajem, ale już po uwzględnieniu wszystkich kosztów. Przy zakupie lokalu są to: prowizja pośrednika (3 proc.), podatek od czynności cywilnoprawnych (2 proc.), taksa notarialna oraz odświeżenie używanego lokalu i zakup mebli. W trakcie trwania wynajmu od uzyskanych przychodów odliczyliśmy czynsz, koszt ubezpieczenia mieszkania (0,1 proc. rocznie), koszty zarządcy zajmującego się sprawami wynajmu (10 proc. przychodu), podatek ryczałtowy (8,5 proc.) oraz nakłady na odświeżenie lokalu co 10 lat oraz co 3 lata drobne naprawy" - napisano.