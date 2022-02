Własne mieszkanie a ceny najmu. Warszawa w środku zestawienia

Na zakup dwupokojowego mieszkania w Warszawie, poza centrum stolicy, wydamy tyle samo pieniędzy, co na jego najem przez 23 lata - wynika z analizy HRE Investments. Im krótszy okres, tym bardziej opłacalny jest zakup nieruchomości. Na czele zestawienia znalazły się Dublin i Kijów. Na drugim biegunie jest zaś Monako.

Analitycy HRE Investments porównali dane dotyczące europejskich miast z globalnej bazy Numbeo. Jak wyjaśnili, jeśli weźmiemy pod uwagę stawki za zakup i najem, to w bardzo uproszczony sposób jesteśmy w stanie wskazać lokalizacje, w których zakup może się szczególnie opłacać lub wręcz przeciwnie - rynek tak wywindował ceny zakupu, że trzeba się dobrze zastanowić czy zakup własnego mieszkania jest uzasadniony. Im krótszy okres, tym bardziej opłacalny jest zakup nieruchomości.

Ceny mieszkań

Jak czytamy w analizie, w Warszawie czynsz za dwupokojowe mieszkanie - salon plus sypialnia - poza centrum miasta wynosi 2,1 tys. zł miesięcznie (bez opłat). Dla porównania średnia cena m2 w tym samym rejonie miasta opiewa na 11,7 tys. zł. Analitycy wskazali, że bardzo upraszczając szacunki i pomijając poboczne koszty można obliczyć, że po 23 latach najemca wpłaciłby na konto właściciela równowartość zajmowanego mieszkania. Zaznaczyli przy tym, że przyjęto utopijne założenie, że w tym czasie stawki za najem by nie wzrosły. "Historia uczy nas, że jest to marzenie ściętej głowy" - dodali analitycy.