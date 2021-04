Rekordowa liczba sprzedanych mieszkań. Dane z dużych miast

Mieszkania na sprzedaż

"Dane GUS o liczbie pozwoleń na budowę, które wydano od stycznia do marca tego roku, ale też w poprzednich miesiącach, może wprawdzie budzić optymizm i nadzieję na powrót do równowagi na linii popyt-podaż" - oceniła, cytowana w komunikacie, Aleksandra Gawrońska, straszy konsultant w Zespole Badań Rynku Mieszkaniowego JLL. "Trzeba jednak pamiętać, że sytuacja pomiędzy poszczególnymi rynkami lokalnymi różnicuje się zasadniczo. Największe wyzwanie stoi dziś przed firmami działającymi w Warszawie, gdzie poziom oferty spadł do poziomu najniższego od 14 lat" - dodała.

Liczone przez ekspertów JLL tempo teoretycznej wyprzedaży, wskazujące na czas potrzebny do całkowitego wyprzedania oferty na rynku pierwotnym przy założeniu, że nowe inwestycje nie będą uruchamiane oraz, że popyt utrzyma się na średnim poziomie z ostatnich 12 miesięcy, tylko we Wrocławiu przekracza 4 kwartały. Autorzy raportu zwrócili uwagę, że to stan zbliżony do równowagi.