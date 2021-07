Średnie ceny transakcyjne mieszkań w Polsce. Spadki w dwóch dużych miastach

W przypadku wszystkich badanych miast w drugim kwartale mieliśmy do czynienia ze wzrostem cen transakcyjnych mieszkań na rynku wtórnym w porównaniu do analogicznego okresu przed rokiem.

Mieszkania na sprzedaż

Największy wzrost dotyczył Warszawy. W stolicy mieszkania używane podrożały o 11,4 proc. rok do roku. Średnia cena transakcyjna wynosiła 11 151 zł za m2. "Po raz pierwszy w historii średnie ceny przekroczyły 11 tys. zł. Analizując wzrosty cen r./r. widać, że to właśnie w Warszawie ceny wzrosły najbardziej w stosunku do pierwszego pandemicznego kwartału zeszłego roku" – zwrócili uwagę autorzy raportu.