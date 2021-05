Mieszkania na cele inwestycyjne. Lista najchętniej wybieranych lokalizacji

W jakim celu?

Zwrócono uwagę, że w ostatnich latach wśród kupujących coraz ważniejszą motywacją do kupna mieszkania była chęć poprawy warunków bytowych. Wskaźnik wzrósł z 26 proc. w 2018 roku do 35 proc. w 2020 roku.

Malała natomiast motywacja zakupu na wynajem - z 19 do 18 procent. Cel "zarówno na wynajem, jak i na potrzeby własne" przyświecał 5 proc. kupujących, podczas gdy w 2018 roku było to 12 procent.

Jakie mieszkania?

Najpopularniejsze lokalizacje

"Walor położenia nad morzem, atuty miejscowości uzdrowiskowych oraz popularności wśród turystów niemieckich i skandynawskich przyciąga inwestorów w Zachodniopomorskie – do powiatów kamieńskiego czy kołobrzeskiego, a także do Świnoujścia" - czytamy.

Wpływ Polskiego Ładu

"Dziś na tzw. zgłoszenie można stawiać m.in. parterowe budynki rekreacji indywidualnej do 35 m2. Metraż ma zostać powiększony do 70 m2, a w przypadku domów z poddaszem nawet do 90 m2. Liberalizacja prawa może być bodźcem do wzrostu aktywności budownictwa domów rekreacyjnych czy wakacyjnych pod kątem wynajmu, o ile przepisy, których szczegółów nie znamy, nie będą ograniczały się do budujących na własne potrzeby" - wyjaśnili.