Rynek mieszkaniowy w Europie. Polska w europejskiej czołówce

Ceny mieszkań wzrosły w 2020 roku w prawie wszystkich europejskich stolicach. W Warszawie średni wzrost cen transakcyjnych wyniósł 5,6 procent rok do roku. Najmocniej mieszkania podrożały w Bratysławie, na drugim końcu listy znalazł się Rzym, gdzie zanotowano spadek cen - wynika z raportu firmy doradczej Deloitte "Property Index. Overview of European Residential Markets".

Dla porównania, w Polsce w 2020 roku za metr kwadratowy mieszkania trzeba było zapłacić średnio 1581 euro, co oznaczało wzrost o 3,98 proc. "Najdrożej jest w stolicy, gdzie metr kwadratowy kosztuje 2233 euro, ale niewiele taniej jest w Gdańsku, gdzie średnia cena wyniosła 2019 euro" - poinformował Maciej Krasoń, lider sektora nieruchomości i budownictwa w Europie Środkowej.

Podwyżki cen zanotowano prawie we wszystkich stolicach. "Ceny mieszkań wzrosły w 2020 roku w prawie wszystkich europejskich stolicach. Wyjątkiem był tylko Rzym, gdzie ceny za metr kwadratowy spadły o 3,11 procent w porównaniu do 2019 roku" - zwrócił uwagę Maciej Krasoń. Największe wzrosty pojawiły się w Bratysławie oraz Madrycie, o odpowiednio 13 proc. i 11,27 proc. rok do roku. W Warszawie zanotowano wzrost w ujęciu rocznym o 5,58 proc.