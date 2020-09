Mieszkania 30 procent tańsze niż deweloperskie. Wicepremier o nowym programie

Zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem dla osób o niskich dochodach, dopłaty do czynszów dla osób dotkniętych skutkami pandemii oraz cyfryzacja procesu budowlanego. To niektóre założenia pakietu mieszkaniowego, którego pierwsze czytanie odbyło się w Sejmie. Wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz zapowiedziała, że mieszkania budowane w ramach nowego pakietu będą o około 30 procent tańsze niż te stawiane przez deweloperów.

Mieszkania na własność

By skorzystać z możliwości dojścia do własności wynajmowanego lokalu, będzie konieczny wyższy wkład partycypacyjny ze strony lokatora, na pokrycie co najmniej 20 procent, a w dużych miastach 25 procent, kosztów budowy. - Po 25 latach, jeżeli ten wkład partycypacyjny będzie większy, jeżeli najmujący zdecydują się na wkład w wysokości 20 bądź 25 procent w dużych miastach będą mogli skonwertować najem na własność - mówiła wicepremier.

Rządowy projekt ustawy, przewiduje też wparcie dla budowy i modernizacji mieszkań komunalnych. Dofinansowanie może wynieść - jak mówiła Emilewicz - do 50 procent wartości przedsięwzięcia, a w przypadku budynków zabytkowych nawet do 60 procent.

Dopłaty do czynszu

Dopłata do czynszu będzie finansowana z budżetu państwa, ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Gospodarstwa domowe będą składały wniosek o świadczenia do 31 grudnia 2020 roku. Osoby te będą zobowiązane do wykazania, że w ostatnich trzech miesiącach ich średni miesięczny dochód nie tylko upoważnia do otrzymania dodatku mieszkaniowego, ale też był o co najmniej 25 procent niższy niż w 2019 roku, np. na podstawie PIT za 2019 rok.