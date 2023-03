Tyle faktycznie płacono za mieszkania. Warszawa na drugim miejscu, jest nowy lider

Ceny transakcyjne mieszkań na rynku pierwotnym w sześciu dużych miastach w Polsce wzrosły o 10,3 procent w skali roku - wynika z najnowszych danych Narodowego Banku Polskiego za czwarty kwartał 2022 roku. Ceny na rynku wtórnym w analogicznym okresie poszły w górę o 8,5 procent. Odnotowano za to spadki cen w ujęciu kwartalnym. Średnia cena transakcyjna za metr kwadratowy nowego mieszkania była najwyższa w Gdyni, która wyprzedziła Warszawę.

Narodowy Bank Polski w środę opublikował "Informację o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w IV kwartale 2022 r.". Z raportu wynika, że w okresie od października do grudnia 2022 roku notowano dalsze wzrosty cen mieszkań w ujęciu rocznym w analizowanych miastach, zarówno na rynku pierwotnym, jak i wtórnym.

Ceny mieszkań w Polsce - czwarty kwartał 2022 roku

Średnie ceny transakcyjne metra kwadratowego na rynku pierwotnym w sześciu dużych miastach (Gdańsk, Gdynia, Kraków, Łódź, Poznań i Wrocław) wzrosły o 10,3 proc. rok do roku, ale kwartał do kwartału spadły o 1 proc. W Warszawie wzrost wyniósł odpowiednio 10,4 proc. i 0,8 proc.

Średnia cena transakcyjna w czwartym kwartale była najwyższa w Gdyni - 13 567 zł za metr kwadratowy. Miasto na Pomorzu pod tym względem wyprzedziło Warszawę. Z taką sytuacją mieliśmy też do czynienia w drugim kwartale 2022 roku, choć wówczas różnica była dużo mniejsza, bo wyniosła zaledwie 41 zł. Teraz jest to 735 zł. Stolica Polski w czwartym kwartale znalazła się na drugim miejscu, ze średnią ceną transakcyjną 12 832 zł. Gdynia może się pochwalić wzrostem o 13,9 proc. kwartał do kwartału i o 23,6 proc. rok do roku.

Na trzecim miejscu sklasyfikowano Kraków - 11 182 zł, który nieznacznie wyprzedził Szczecin - 11 002 zł. Pierwszą piątkę uzupełnił Gdańsk, który zanotował spadek o 7,7 proc. w ujęciu kwartalnym, do 10 703 zł.

Gdynia Shutterstock

Z danych NBP-u wynika, że w ujęciu rocznym ceny wzrosły też na rynku wtórnym, choć wolniej niż na rynku pierwotnym. Średnie stawki transakcyjne w sześciu dużych miastach zwiększyły się o 8,5 proc. rok do roku, a kwartał do kwartału spadły o 2,1 proc. W ujęciu kwartalnym w Warszawie odnotowano wzrost o 1,1 proc. Z kolei w porównaniu do sytuacji rok wcześniej średnie stawki transakcyjne poszły w górę o 1,6 proc.

Na rynku wtórnym liderem wzrostów był Wrocław, o 13,0 proc. rok do roku do 10 114 zł. Na drugim miejscu znalazł się Gdańsk - 12,2 proc. rok do roku (11 526 zł). W przypadku Łodzi zanotowano spadek średnich stawek transakcyjnych na rynku wtórnym - o 7,3 proc. kwartał do kwartału (6384 zł), a w Poznaniu ceny poszły w dół o 5,2 proc. (8122 zł). Średnia cena transakcyjna na rynku wtórnym była w Warszawie - 12 032 zł.

NBP

Mniej sprzedanych mieszkań

NBP podał, że na rynku mieszkaniowym obserwujemy stabilizację i poszukiwanie nowego punktu równowagi po istotnej korekcie popytu. "Łącznie w 2022 r. na wspomnianych rynkach sprzedano ok. 35 tys. mieszkań, tj. ok. 34 tys. mniej względem 2021 r. (tj. -49 proc. r/r)" - czytamy.

"Liczba sprzedanych kontraktów deweloperskich na budowę mieszkań na największych rynkach pierwotnych, po istotnym spadku popytu mieszkaniowego w III kw. 2022 r., nieznacznie wzrosła i wyniosła ok. 8,5 tys., była jednak o ponad połowę niższa niż przed rokiem" - dodano.

W raporcie wskazano również, że w ostatnim kwartale 2022 roku "oddano do użytkowania w Polsce rekordowo wysoką liczbę mieszkań 71,6 tys. (wzrost o ok. 24,3 proc. kw./kw. i ok. 1,4 proc. r/r), co było efektem aktywności deweloperów z ubiegłych lat".

Ponadto rozpoczęto budowę 35,5 tys. mieszkań, czyli mniej o ok. 21,1 proc. kwartał do kwartału i mniej o blisko 41,8 proc. rok do roku. Według analityków NBP wolniej rosły koszty budowy mieszkań, czyli materiałów, robocizny, najmu sprzętu, co było związane z niższymi rozmiarami produkcji budowlano-montażowej. Odnotowano też spadek zainteresowania zakupami terenów budowlanych oraz zmniejszenie ich cen.

W przypadku średnich, transakcyjnych stawek najmu za m2 mieszkań (nie uwzględniając opłat eksploatacyjnych i opłat za media) odnotowano wzrost względem poprzedniego kwartału zarówno w Warszawie, sześciu i dziesięciu miastach. "Od II połowy 2021 r. systematycznie zmniejsza się liczba mieszkań pozostających w ofercie najmu" - zaznaczono.

Autor:mb/ToL

Źródło: TVN24 Biznes