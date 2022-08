Dwucyfrowy wzrost cen nowych mieszkań. Warszawa po raz pierwszy straciła miano lidera

Ceny transakcyjne mieszkań w Polsce

Według analizy największy wzrost cen transakcyjnych mieszkań na rynku pierwotnym odnotowano w Białymstoku. W stolicy Podlasia cena poszła w górę z 6370 zł za m2 w drugim kwartale 2021 roku do 8396 zł za m2 w drugim kwartale 2022 roku. Oznacza to wzrost o blisko 32 proc. rok do roku.

Wzrost cen napędza rynek pierwotny

Zdaniem ekspertów wzrosty cen nieruchomości w pierwszym kwartale br. w porównaniu do roku poprzedniego napędzał przede wszystkim rynek pierwotny. Na rynku wtórnym sięgały one od 5 proc. rok do roku w Warszawie do 23 proc. w Szczecinie. "Bardziej zróżnicowane były wzrosty cen m kw. mieszkania na rynku pierwotnym – wahały się od 6 proc. rdr w Gdańsku do 32 proc. rdr w Białymstoku" - wskazano.