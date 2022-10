Ceny ofertowe mieszkań. "Rynków ze wzrostem było zaskakująco dużo"

Ceny ofertowe mieszkań w trzecim kwartale 2022 roku w większości miast spadły - wynika z raportu Expandera i Rentier.io. Najmocniej staniały duże mieszkania w Toruniu oraz małe i średnie w Szczecinie. Z drugiej strony wciąż zdarzają się również wzrosty - największe miały miejsce w Gdyni i Rzeszowie.

Analiza objęła 106 852 aktywne, unikalne ogłoszenia sprzedaży mieszkań w 17 miastach. Liczba ogłoszeń we wrześniu br. była wyższa o 9 proc. rok do roku. "Z drugiej jednak strony to wciąż dużo mniej niż rekordowe 135 848 ogłoszeń, które odnotowaliśmy w marcu 2021 r." - zaznaczyli autorzy raportu.

Ceny ofertowe mieszkań

Jak wynika z analizy, najszybciej tanieją duże mieszkania, o powierzchni większej niż 60 m2. W badanych miastach średnio ich ceny spadły o 1,2 proc. w porównaniu do drugiego kwartału br. W przypadku lokali o średniej wielkości (35-60 m2) spadek wyniósł 0,9 proc., a dla małych (poniżej 35 m2) o 0,2 proc.

Największe spadki odnotowano w przypadku dużych mieszkań w Toruniu. "W ciągu zaledwie kwartału ich przeciętna cena spadła z 7517 zł do 6797 zł za m2, czyli aż o 9,6 proc. W rezultacie niewiele już brakuje, aby średnia cena zeszła poniżej poziomu sprzed roku. Bardzo blisko do powrotu do cen sprzed roku jest również w przypadku dużych mieszkań w Katowicach i Sosnowcu" - czytamy.

Z kolei znaczące wzrosty w porównaniu do drugiego kwartału br. pojawiły się w przypadku małych mieszkań w Gdyni (wzrost o 11,5 proc.) i Rzeszowie (wzrost o 7,1 proc.).

Ofertowe ceny mieszkań we wrześniu 2022 roku i ich kwartalne zmiany Expander

Podkreślono przy tym, że wzrostów było zdecydowanie mniej niż spadków.

W 17 badanych miastach przeanalizowano sytuację na rynku małych, średnich i dużych mieszkań. Analiza objęła łącznie zatem 51 rynków. "Wśród nich odnotowaliśmy 31 spadków cen i 18 wzrostów. Pozostałe dwa rynki to duże mieszkania w Lublinie, gdzie ceny się nie zmieniły oraz małe mieszkania w Radomiu, gdzie odnotowaliśmy mniej niż 100 ogłoszeń, więc nie opublikowaliśmy dla nich wyników" - wyjaśnili autorzy raportu.

W ich ocenie, "biorąc pod uwagę obecną sytuację, to rynków ze wzrostem cen (18) było i tak zaskakująco dużo".

Spadek liczby kupujących mieszkania

Jak wyjaśniono, o wzrosty jest trudno ponieważ niewielu jest kupujących. Z danych Biura Informacji Kredytowej wynika, że we wrześniu liczba wypłaconych kredytów hipotecznych spadła o 70,6 proc. rok do roku. Analitycy zwrócili uwagę, że dużo mniej jest też kupujących za gotówkę, "a to przekłada się spadek liczby wszystkich transakcji".

Przytoczono przy tym dane Narodowego Banku Polskiego za drugi kwartał 2022 roku, z których wynika, że liczba transakcji zakupu mieszkań w Warszawie spadła o 63 proc. rok do roku, w Poznaniu o 57 proc., a w Gdańsku o 53 proc.

Zwrócono przy tym uwagę, że wśród sześciu miast, dla których NBP podał takie dane, tylko w Łodzi nastąpił wzrost liczby transakcji (19 proc.). "W pozostałych widać znaczące spowolnienie aktywności na rynku mieszkaniowym" - podsumowali autorzy raportu.

Autor:mb/ToL

Źródło: TVN24 Biznes