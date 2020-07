Używane mieszkania na sprzedaż. Gorzej niż w Polsce jest tylko na Słowacji

Przyczyny wzrostów cen

"Skala zjawiska przybrała takie rozmiary, że doprowadziła do znaczących wzrostów cen. Poza tym używane mieszkania były znacznie tańsze niż nowe. Znaczne wzrosty były więc akceptowane przez kupujących, ponieważ mimo podwyżek ceny i tak były niższe niż nowych lokali" - wyjaśnił Sadowski.

Analityk zwrócił także uwagę, że w ostatnim czasie coraz więcej mówi się o zaletach starych osiedli w stosunku do tych budowanych obecnie. Chodzi między innymi o więcej zielonej przestrzeni wypoczynkowej, dostępność sklepów, szkół, komunikacji miejskiej. "Nowe budynki mają oczywiście wiele zalet, ale powstają znacznie bliżej siebie, więc terenów zielonych jest niewiele. Poza tym trzeba będzie czekać wiele lat na rozwój infrastruktury do poziomu dostępnego na starych osiedlach" - ocenił Jarosław Sadowski.

Mieszkania na rynku pierwotnym pozostają jednak droższe niż na rynku wtórnym. I to mimo wolniejszego wzrostu cen. Z danych NBP wynika, że wśród 15 największych miast tylko w Rzeszowie nowe lokale są przeciętnie tańsze niż używane.

Jakie prognozy

Zdaniem analityka, "bardzo trudno teraz przewidzieć, co będzie dalej z cenami mieszkań". "Z jednej strony mamy bowiem ograniczenia w dostępności kredytów hipotecznych i obawy klientów przed zadłużaniem się. Jeśli do tego dojdzie masowa wyprzedaż mieszkań kupowanych wcześniej z myślą o zarabianiu na wynajmie, to ceny mogą istotnie spaść" - wyjaśnił.