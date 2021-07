Te mieszkania sprzedają się najszybciej. Ekspert wyjaśnia powody

Jak wskazał analityk, koronną zasadą jest to, że najszybciej sprzedają się mieszkania najtańsze i trudno się dziwić. - Ich nabywcami może być potencjalnie najszersza grupa kupujących – są nimi zainteresowani Polacy, którzy chcą w nich finalnie zamieszkać, jak i spora rzesza inwestorów, którzy wiedzą, że tanie mieszkania do remontu są najwdzięczniejszym przedmiotem, który można poddać renowacji w celu podniesienia wartości i dalszej odsprzedaży – wyjaśnił.

Mieszkania na sprzedaż

Jak zaznaczył, z podobnego powodu brakuje ostatnio na rynku mieszkań w blokach z wielkiej płyty. - Mieszkania te co do zasady znikają bardzo szybko, a oferta jest potężnie wykupiona, bo ich cena wciąż jest atrakcyjna. W przypadku mieszkań z betonowych bloków, aby kupić na przykład mieszkanie dwupokojowe trzeba kupić mniej metrów niż na przykład w kamienicy czy nowym budynku, a do tego za każdy metr zapłaci się mniej – wskazał Turek.

Kto kupuje mieszkania?

Turek dodał, że inną grupą, która na rynku zaczęła się rozpychać kilka lat temu byli flipperzy. - To osoby, które co do zasady kupowały mieszkania (najlepiej do remontu - red.) i stosując różne sposoby podnoszenia wartości nieruchomości (sprzątanie, odświeżanie, remonty, zmiana układu mieszkania - red.) starały się sprzedać atrakcyjnie kupione mieszkanie z zyskiem – powiedział.