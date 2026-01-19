Wyjątkowo duża pula na rynku. "Telefony znów zaczęły dzwonić"

Rynek nieruchomości. Co się dzieje z liczbą mieszkań? Źródło: TVN24

Jak wskazano w raporcie, wartość Indeksu Nastrojów Deweloperów pokazuje, że firmy rozpoczęły 2026 r. rok z dobrym nastawieniem, po tym, jak w grudniu sprzedaż wyraźnie przyspieszyła. Indeks Zmiany Tempa Sprzedaży wzrósł w tym miesiącu do jednego z najwyższych w całym 2025 roku. Jak zauważyli eksperci, ponad połowa badanych firm spodziewa się też dalszego wzrostu liczby zawieranych transakcji.

Bez gwałtownych skoków cen

- Klienci wrócili do biur sprzedaży, a telefony znów zaczęły dzwonić częściej niż jesienią. Część kupujących wyraźnie chciała zdążyć przed końcem roku, w obawie że w 2026 r. mieszkania mogą już nie być tańsze - zauważył Robert Chojnacki z portalu tabelaofert.pl. W jego ocenie, w tym roku w przypadku niektórych nowych projektów ceny mieszkań będą mogły wzrosnąć. Nie należy się jednak spodziewać ani gwałtownych skoków cen, ani też promocyjnych obniżek na szerszą skalę. Autorzy raportu zwrócili uwagę, że zwiększenie optymizmu wśród deweloperów nastąpiło mimo rekordowej liczby gotowych, ale niesprzedanych mieszkań. Ich udział w ofercie na siedmiu największych rynkach wynosi 23 proc. W ocenie ekspertów, to efekt decyzji inwestycyjnych sprzed dwóch lat, kiedy mimo niskiego popytu deweloperzy rozpoczęli nowe projekty. W konsekwencji na rynku dostępna jest dziś wyjątkowo duża pula mieszkań gotowych do odbioru, co kupującym zapewnia możliwość szerszego wyboru.

Jakość ma coraz większe znaczenie

Z danych wynika również, że sytuacja na rynku mieszkaniowym silnie różnicuje się lokalnie. - W jednej dzielnicy ceny mogą jeszcze rosnąć, a kilka ulic dalej deweloper musi walczyć o klienta dodatkowymi bonusami. Coraz większe znaczenie ma jakość produktu: układ mieszkań, standard oraz otoczenie inwestycji. Sama lokalizacja już nie zawsze wystarcza - wskazał Chojnacki. Dane z badania potwierdzają silne uzależnienie rynku pierwotnego od popytu kredytowego. 77 proc. badanych deweloperów stwierdziło, że co najmniej połowa ich klientów finansuje zakup mieszkania kredytem. W niemal co czwartej firmie udział kredytobiorców przekracza 80 proc. Oznacza to, że tempo sprzedaży mieszkań w 2026 roku będzie w dużym stopniu zależne od dostępności finansowania, poziomu stóp procentowych oraz polityki banków.

Rządowy program kredytowy

Autorzy raportu przypomnieli, że zainteresowani zakupem mieszkania, którzy mają zdolność kredytową, ale nie zgromadzili środków na wkład własny, mogą skorzystać z rządowego programu pozwalającego sfinansować zakup lokalu w całości kredytem hipotecznym. Na koniec grudnia 2025 roku warunki programu spełniało około 22 proc. ofert na siedmiu największych rynkach, jednak liczba nabywców z niego korzystających pozostaje niewielka. "Ograniczona rozpoznawalność programu oraz wcześniejsze wysokie stopy procentowe sprawiły, że jego znaczenie na rynku pierwotnym było dotąd marginalne. Wraz z poprawą zdolności kredytowej części klientów można jednak oczekiwać stopniowego wzrostu jego wykorzystania, choć wpływ programu na całą sprzedaż pozostanie ograniczony" - prognozuje Ewa Palus z serwisu Tabelaofert.pl.

