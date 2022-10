Koszty utrzymania mieszkania mocno w górę. Polska w unijnej czołówce

W analizie przytoczono dane Eurostatu, z których wynika, że w sierpniu br. utrzymanie i wyposażenie mieszkania w Polsce. kosztowało średnio o 23 proc. więcej niż rok wcześniej. Taki sam wskaźnik dotyczy też Belgii . "To duża zmiana, bo gdybyśmy wzięli pod uwagę te same miesiące, ale z roku 2020 oraz 2021 to okazuje się, że w tym czasie wzrost kosztów wynosił niecałe 6 proc." - czytamy.

Autorzy analizy zwrócili uwagę, że wszystko diametralnie zmieniły jednak skokowe podwyżki cen opału (200 proc. rok do roku), prądu (40 proc.) czy na przykład gazu (38 proc.). "Do tego domowe budżety odczuły również znaczny wzrost kosztów usług kanalizacyjnych, dostarczania wody czy usług związanych z prowadzeniem domu. W danych Eurostatu na temat inflacji nie ma wręcz niczego co w ciągu roku staniało, a co składa się na koszty prowadzenia i utrzymania domu w Polsce. A gdyby i tego było mało, to raczej nie należy mieć nadziei na to, że dobrnęliśmy do końca podwyżek kosztów" - ocenili analitycy.