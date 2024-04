Miejsca parkingowe "bez centralnego planowania". Ministerstwo proponuje zmianę

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa oraz niektórych innych ustaw. Rozwiązania, które zostały przygotowane przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii, trafiły do uzgodnień i konsultacji publicznych. Ewentualne uwagi można zgłaszać do 22 kwietnia.

Miejsca parkingowe po nowemu

Obecnie dla inwestycji mieszkaniowej minimalna liczba miejsc postojowych wynosi co najmniej 1,5-krotność liczby mieszkań przewidzianej do realizacji w ramach inwestycji mieszkaniowej. Z kolei w przypadku inwestycji zlokalizowanych w obszarze zabudowy śródmiejskiej minimalna liczba miejsc postojowych musi być co najmniej równa liczbie mieszkań przewidzianej do realizacji w ramach inwestycji.

Oznaczałoby to powrót do zasad obowiązujących przed 2023 roku.

Resort wyjaśnił, że "o zmianę tych przepisów wnioskują zarówno inwestorzy, jak i samorządy". "Ich aktualne brzmienie ogranicza bowiem możliwość modyfikacji tego wskaźnika przez gminę i uniemożliwia dostosowanie go do lokalnych uwarunkowań w danej miejscowości, uwzględniających np. lokalizację terenu inwestycji, stopień rozwoju transportu publicznego, czy sieci dróg rowerowych, tak jak jest to ustalane w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Stanowi to również istotną barierę dla rozwoju budownictwa komunalnego i społecznego" - czytamy w ocenie skutków regulacji dołączonej do projektu.