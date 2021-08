29 metrów kwadratowych mieszkania na osobę. Polska dużo poniżej europejskiej średniej

Nieco ponad 29 metrów kwadratowych mieszkania przypada w Polsce na statystycznego obywatela. Sytuacja mieszkaniowa na Wisłą się poprawia, bo na osobę mamy do dyspozycji metraż większy o jedną trzecią w porównaniu z 2002 rokiem - wynika z raportu firmy HRE Investments.

Metry kwadratowe na osobę - Polska na tle Europy

Gorzej niż w Polsce jest według HRE jedynie w Rumunii, gdzie w 2012 r. (brak nowszych danych) na osobę przypadało po 17 mkw. mieszkania. Na Litwie, w Bułgarii i na Słowenii sytuacja jest zbliżona do polskiej - dodano.

Około 40 mkw. na osobę przypada we Francji, Hiszpanii, na Łotwie, w Finlandii czy Włoszech - napisano. "Rekordzistami są natomiast Duńczycy. Statystycznie rzecz biorąc, mają do dyspozycji ponad 60 mkw. na osobę. To ponad dwa razy więcej niż u nas" - podkreślono w raporcie.