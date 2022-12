Mały dom bez formalności, małe zainteresowanie. Ministerstwo podało dane

W całym kraju zgłoszono do tej pory budowę 1058 domów do 70 metrów kwadratowych przy wykorzystaniu uproszczonej procedury - poinformowało Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Pobrano około 20,7 tysiąca bezpłatnych projektów domów - wskazał resort.

Od początku roku można korzystać z uproszczonej procedury budowy domów do 70 m kw. - na podstawie zgłoszenia z projektem budowlanym, bez pozwolenia na budowę, a także bez konieczności ustanowienia kierownika budowy i prowadzenia dziennika budowy. W przypadku, gdy na danym terenie nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, potrzebne jest uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy. Termin na wydanie W-Z dla domu do 70 m kw. wynosi 21 dni.

Liczba zgłoszeń

Według danych MRiT, w całym kraju zgłoszono do tej pory budowę 1058 domów do 70 m kw. (stan na środę 7 grudnia), najwięcej w woj. mazowieckim - 209 i pomorskim - 123. W woj. wielkopolskim wpłynęło 96 zgłoszeń, a śląskim - 90. Najmniejsze zainteresowanie budową takich domów odnotowano w woj. opolskim – 18 i podlaskim - 14.

Resort rozwoju poinformował też, że do środy pobrano ok. 20 700 projektów domów do 70 m kw. Projekty są bezpłatnie udostępnione na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.