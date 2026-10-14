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Hiszpański dramat, przestroga dla Polski? "Mierzymy się z tymi samymi problemami"

Maja Piotrowska
Maja Piotrowska
Protest w Madrycie po eksmisji 87-latki
Protest w Madrycie po eksmisji 87-latki
Źródło zdj. gł.: CHEMA MOYA/EPA/PAP
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Nie mają gdzie się kochać, zakładać rodzin ani godnie się starzeć. Kryzys mieszkaniowy w Hiszpanii już dawno przestał być wyłącznie problemem rosnących czynszów. Odbiera ludziom prywatność i niezależność. A ostatnio wstrząsnął krajową polityką. W tej historii jest też ostrzeżenie dla Polski. Artykuł dostępny w subskrypcji

Ma 87 lat i za chwilę zostanie bez dachu nad głową.

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Tagi:
HiszpaniaNieruchomości
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