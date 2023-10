Rewolucja w kredytach opóźniona. "Zidentyfikowano szereg wyzwań"

WIRON miał finalnie zastąpić WIBOR w 2025 roku. Komitet Sterujący Narodowej Grupy Roboczej (KS NGR) do spraw reformy wskaźników wydłużył jednak maksymalny termin realizacji reformy. To ważne informacje dla posiadaczy kredytów z oprocentowaniem zmiennym. - Dokonanie szybko takiej zmiany mogłoby spowodować w przyszłości niezadowolenie po stronie klientów, bo nowy wskaźnik będzie zachowywać się trochę inaczej niż WIBOR - ocenił prezes Alior Banku Grzegorz Olszewski.

WIBOR wraz z marżą banku są składowymi oprocentowania kredytu. Oznacza to, że od wysokości WIBOR-u zależy wysokość płaconych rat. Wskaźnik WIBOR ma zostać zastąpiony przez indeks WIRON (Warsaw Interest Rate Overnight). Klienci, którzy obecnie mają kredyty oparte na WIBOR-ze, będą musieli podpisać aneksy do umowy kredytowej.

WIBOR zniknie później

"Oddalenie terminu zakończenia reformy zapewni odpowiedni czas na zbudowanie warunków do popularyzacji i rozpowszechnienia stosowania wskaźników referencyjnych typu RFR (risk-free-rate) w umowach i instrumentach finansowych, z uwzględnieniem kwestii operacyjnych, technicznych, komunikacyjnych oraz prawnych, co będzie stanowiło podstawę do rozwoju rynku oraz zwiększenie odporności krajowego rynku finansowego" - dodał komitet.