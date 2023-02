Dane dotyczące kredytów mieszkaniowych i konsumenckich. "Obserwujemy interesujące zjawisko"

O 65,2 procent spadła w styczniu 2023 roku wartość udzielonych kredytów mieszkaniowych w porównaniu ze styczniem 2022 roku - poinformowało Biuro Informacji Kredytowej (BIK). Wskazało też, że w ujęciu liczbowym spadek wyniósł 63,1 procent rok do roku.

W styczniu banki udzieliły 6,2 tys. kredytów mieszkaniowych na kwotę 2,047 mld zł. Jest to o 2,9 proc. mniej wobec grudnia w ujęciu liczbowym i 1,2 proc. mniej w ujęciu wartościowym. Średnia kwota kredytu w styczniu wyniosła 329,17 tys. zł i była niższa w ujęciu rocznym o 5,7 proc. - podało BIK. Potrzymało też, że w 2023 roku wartość udzielonych kredytów wyniesie 28 mld zł.

Spadek na rynku kredytów mieszkaniowych

- W styczniu nadal utrzymywał się spadkowy trend sprzedaży kredytów mieszkaniowych. Banki udzieliły ich tylko 6217, co jest najniższym wynikiem od 13 lat, czyli od stycznia 2010 roku. Miesięczna wartość kredytów mieszkaniowych w styczniu 2023 roku wyniosła 2,047 miliarda złotych - to odczyt, który należy do najniższych od stycznia 2010 roku - wskazał cytowany w informacji prasowej prof. Waldemar Rogowski, główny analityk Grupy BIK.