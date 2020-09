Wraca popyt na kredyty mieszkaniowe. Młodzi na bocznym torze

Trzeci miesiąc z rzędu

Według Turka już trzeci miesiąc z rzędu dane o popycie na kredyty można uznać za całkiem niezłe - szczególnie w porównaniu do wyników z kwietnia czy maja, kiedy lockdown doprowadził do bardzo mocnego spadku popytu na nowe długi mieszkaniowe (nawet o ponad jedną czwartą względem wyników z 2019 roku).

"O kredyty ubiegają się dziś osoby chcące kupić droższe nieruchomości niż przed epidemią. Pamiętajmy, że w międzyczasie standardowy wkład własny wzrósł z 10 proc. do 20 proc. W efekcie dziś przeciętny kredytobiorca może kupować nieruchomość nawet o kilkanaście procent droższą niż przed epidemią. Z jednej strony może to być pokłosiem tego, że w dobie lockdownu Polacy zrozumieli, że potrzebują na co dzień trochę większej przestrzeni. Do tego dziś - po cięciach stóp procentowych - kredytobiorcy mogą korzystać z najtańszych kredytów w historii" - wskazuje analityk