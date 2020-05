Kwartał pod znakiem boomu. Zaskakujący wpływ pandemii na kredyty mieszkaniowe

Jak czytamy w najnowszym raporcie AMRON-SAFRiN, od stycznia do marca tego roku banki w Polsce zawarły 56 453 nowe umowy kredytowe z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe. To o 1,82 proc. (o 1008 kredytów) więcej niż w czwartym kwartale 2019 roku.

"Łączna wartość udzielonych kredytów mieszkaniowych wyniosła 16,623 mld zł, co oznacza wzrost o 5,78 proc. (nominalnie o 908 mln zł)" - napisano.

W porównaniu do pierwszego kwartału 2019 roku zarejestrowano o 5853 kredyty więcej (11,57 proc.), a ich łączna wartości była wyższa o 3,027 mld zł (22,26 proc.).

Niespodziewany efekt

Eksperci spodziewali się, że skutki pandemii branża nieruchomości odczuje już w marcu. "Rzeczywistość okazała się jednak inna. Mimo wprowadzenia w połowie marca zakazu przemieszczania się, tylko w tym miesiącu banki udzieliły 19 816 kredytów na kwotę 5,969 mld zł, czyli więcej o 6,71 proc. w ujęciu ilościowym oraz o 9,32 proc. w ujęciu wartościowym w odniesieniu do lutego, a w porównaniu do wyników ubiegłorocznych było to odpowiednio 4,86 proc. i 16,09 proc." - podkreślono.