Trwa zapaść na rynku kredytów mieszkaniowych. Są jednak pierwsze oznaki "życia"

O ponad dwie trzecie spadł we wrześniu 2022 roku popyt na kredyty mieszkaniowe w porównaniu z analogicznym miesiącem roku poprzedniego - podało Biuro Informacji Kredytowej (BIK). W komunikacie dodano, że liczba wnioskujących o kredyt hipoteczny we wrześniu zmniejszyła się o 67,6 procent rok do roku, a w porównaniu do sierpnia - wzrosła o 9,6 procent.

"Wzrost miesiąc do miesiąca jest pierwszym od sześciu miesięcy" - dodano w komunikacie BIK.

"Wartość BIK Indeksu Popytu na Kredyty Mieszkaniowe (BIK Indeks - PKM) informuje o rocznej dynamice wartości wnioskowanych kredytów mieszkaniowych. Wartość Indeksu oznacza, że we wrześniu 2022 r., w przeliczeniu na dzień roboczy, banki i SKOK-i przesłały do BIK zapytania o kredyty mieszkaniowe na kwotę niższą o 68,7 proc. w porównaniu do września 2021 r" - napisano.

We wrześniu 2022 r. o kredyt mieszkaniowy wnioskowało łącznie 13,58 tys. potencjalnych kredytobiorców, w porównaniu do 41,94 tys. rok wcześniej.

Średnia wartość wnioskowanego kredytu mieszkaniowego we wrześniu wyniosła 337,82 tys. zł i była niższa o 3,4 proc. w relacji do wartości z września 2021 r. i o 0,3 proc. wyższa w porównaniu do sierpnia 2022 r.

Wzrost mdm średniej kwoty kredytu jest również pierwszym wzrostem od sześciu miesięcy.

"Wrześniowy odczyt BIK Indeksu Popytu na Kredyty Mieszkaniowe potwierdza, że wysokie stopy procentowe, zaostrzenie wymogów regulacyjnych oraz obawy przed skutkami spowolnienia gospodarczego, a nawet możliwej recesji, skutecznie zamroziły popyt na kredyty mieszkaniowe. We wrześniu odnotowujemy jednak pierwsze oznaki 'życia'. W porównaniu do sierpnia drgnęły oba komponenty, w oparciu o które liczony jest Indeks tj. wzrosła liczba wnioskujących i średnia kwota wnioskowanego kredytu" - napisano w komentarzu do danych.

