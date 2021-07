"Raty w ciągu trzech lat wzrosną o 15-20 procent". Banki ostrożniejsze przy udzielaniu kredytów

Ekonomista przypomniał, że w lipcu weszła w życie nowa rekomendacja S KNF, która zaleca bankom udzielanie kredytów nie dłużej niż na 25 lat. Okres ten może być dłuższy (np. 30-35 lat), ale wtedy - jak wskazał Turek - banki mają obowiązek badać zdolność kredytową tak, jakbyśmy zaciągali kredyt na 25 lat. "W praktyce oznacza to po prostu, że dostaniemy mniejszy kredyt niż przed wejściem w życie wspomnianych regulacji" - czytamy.

"Zjawisko, które obserwujemy mniej więcej od początku roku"

Obecnie - jak wskazał - trzyosobowa rodzina, która ma do dyspozycji co miesiąc ponad 8 tys. zł netto, mogłaby pożyczyć prawie 725 tys. zł. Zaznaczył przy tym, że rodzina ma niskie koszty utrzymania, w momencie składania wniosku kredytowego nie ma zadłużenia i dysponuje kwotą na wymagany przez bank wkład własny.

"Zmiana ta wpisuje się bowiem w zjawisko, które obserwujemy już mniej więcej od początku roku. Wtedy nasza przykładowa rodzina mogła pożyczyć na zakup mieszkania nawet ponad 750 tys. zł. Z miesiąca na miesiąc kwota te jednak topniała. Pewnie też dlatego pełna implementacja nowych zapisów rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego wraz z nastaniem lipca tak naprawdę niewiele zmieniła w sytuacji naszej familii" - napisał analityk. Dodał jednak, że przy zadłużeniu na 35 lat i zaostrzonych warunkach badania zdolności kredytowej, możliwa do pożyczenia kwota mogłaby stopnieć nawet o 20-25 proc.

"Rynek spodziewa się podwyżki raczej symbolicznej"

Turek wskazał też, że podwyżka powinna być do udźwignięcia, jeśli uwzględnimy najnowsze prognozy banku centralnego. Sugerują one, że w podobnej perspektywie czasowej przeciętne wynagrodzenie w Polsce może wzrosnąć o 26 proc. "Mówimy tu o tym, o ile powinniśmy więcej zarabiać na koniec 2023 roku względem sytuacji z 2020 roku. I choć te przewidywania mogą być dla wielu osób krzepiące, to roztropnie byłoby tak zarządzać domowym budżetem, aby być gotowym też na realizację mniej optymistycznych scenariuszy" - podsumował ekspert.