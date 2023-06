Pierwszy bank z kredytem hipotecznym opartym o nowy wskaźnik. "Inna wysokość raty w każdym miesiącu"

ING Bank Śląski, jako pierwszy bank w Polsce, wprowadził do swojej oferty kredyty hipoteczne oparte o nowy wskaźnik referencyjny WIRON. Oprocentowanie kredytu będzie aktualizowane co miesiąc. Prace nad wdrożeniem nowej oferty kredytu hipotecznego trwają również w mBanku, Banku BNP Paribas oraz Banku Milllennium.

ING Bank Śląski w poniedziałek wznowił oferowanie kredytów hipotecznych ze zmiennym oprocentowaniem. Nie byłoby może w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że oprocentowanie takich kredytów jest już oparte o nowy wskaźnik referencyjny WIRON 1M Stopa Składana. To pierwszy bank w Polsce, który oferuje takie rozwiązanie. Do oprocentowania kredytu jest też wliczana marża banku.

Kredyty hipoteczne oparte o WIRON

ING Bank Śląski wyjaśniał wcześniej, że "w związku z konstrukcją oprocentowania zmiennego opartego o WIRON 1M Stopa Składana harmonogram spłat klienta będzie zmieniał się co miesiąc i uwzględniał zmieniającą się wysokość wskaźnika. Przekłada się to na inną wysokość raty w każdym miesiącu". Oznacza to, że rata może rosnąć lub maleć - w zależności od zmiany wskaźnika WIRON.

Co ważne, do oferty banku nie wrócą już kredyty hipoteczne, których oprocentowanie jest oparte o WIBOR. "Kredyty hipoteczne oparte na wskaźniku WIBOR nie wrócą do naszej oferty. Do oferty ze zmiennym oprocentowaniem wrócimy już z nową ofertą opartą o wskaźnik WIRON" - podkreślili przedstawiciele Banku BNP Paribas.