Za obecny kredyt można kupić mieszkanie o jedną trzecią mniejsze niż przed trzema latami

Unia Europejska pracuje nad szóstym pakietem sankcji wobec Rosji za inwazję na Ukrainę. Wprowadzone ma zostać embargo na ropę ze wschodu. - 50 procent dochodów rosyjskich z eksportu ropy pochodzi z krajów Unii Europejskiej, więc to jest niemało - mówił w "Faktach po Faktach" w TVN24 Jan Truszczyński, dyplomata, negocjator akcesji do UE, były wiceminister spraw zagranicznych. Mają być jednak pewne wyjątki dla Węgier i Słowacji. - To salomonowe wyjście, żeby państwa mogły dłużej sprowadzać ropę z Rosji, "po to, żeby ich gospodarki po prostu nie upadły od sankcji - zauważyła profesor Anna Pacześniak, politolog i europeistka związana z Uniwersytetem Wrocławskim.