Lawina wniosków o kredyty. Średnia wartość najwyższa w historii

W październiku 2023 r. o kredyt mieszkaniowy wnioskowało 41,35 tys. potencjalnych kredytobiorców w porównaniu do 13,95 tys. rok wcześniej, co przekłada się na wzrost o 197 proc. licząc rok do roku. W porównaniu do września 2023 r. liczba osób wnioskujących o kredyt mieszkaniowy wzrosła o 13 proc.

"Wysoki" popyt na kredyty mieszkaniowe

- Pierwszym z nich jest większa liczba osób wnioskujących o kredyt mieszkaniowy, która wzrosła z 14 tysięcy w październiku zeszłego roku do 41,4 tysiąca w październiku. Jest to w znacznej mierze efekt dużego zainteresowania kredytem mieszkaniowym w ramach programu Kredyt 2 proc.. 59 procent wśród osób ubiegających się o kredyt mieszkaniowy w październiku to osoby w wieku do 45 lat, nieposiadające wcześniej kredytu mieszkaniowego, składające wniosek o kredyt do kwoty 600 tysięcy złotych w banku uczestniczącym w programie - komentuje Nosal.