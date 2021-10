Kredyt na mieszkanie bez wkładu własnego. NBP: ryzyko dalszego wzrostu cen

Sejm przyjął w piątek ustawę o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym , która przewiduje, że państwo za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego będzie gwarantować do 20 proc. kwoty kredytu, jednak nie więcej niż 100 tys. zł. To rządowy pomysł na udzielanie kredytów bez wkładu własnego. BGK będzie także w ramach nowych przepisów jednorazowo spłacał część gwarantowanego kredytu mieszkaniowego w związku z urodzeniem się dziecka. Za ustawą głosowało 398 posłów, 50 było przeciw, 8 wstrzymało się od głosu.

Kredyt bez wkładu własnego - opinia NBP

"Rodzi to ryzyko dalszego zwiększenia presji cenowej na już bardzo dynamicznym rynku mieszkań, na którym obecnie podaż (liczba oddawanych do użytku mieszkań - red.) może nie być w stanie podążać za wciąż rosnącym zapotrzebowaniem" - dodano.

Rynek mieszkaniowy w Polsce

Jeśli chodzi o mieszkania używane, to "największy wzrost pojawił się w Poznaniu (12 proc.), a drugie miejsce zajął Kraków (11,2 proc.). Na tych rynkach wzrosty były więc wyższe niż w przypadku nowych mieszkań. Najmniejsze zmiany pojawiły się natomiast w Rzeszowie, gdzie stawki były zbliżone do tych przed rokiem" - czytamy w opracowaniu Expandera.

Z opublikowanego niedawno przez bank centralny "Raportu o sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w 2020 r." wynika, że szacowana wartość majątku nieruchomości mieszkaniowych w Polsce na koniec 2020 r. wyniosła ok. 4,9 bln zł w stosunku do 4,3 bln zł w 2019 r.

Wzrost rok do roku wartości o 13,5 proc. (14,5 proc. w 2019 r.) wynikał ze wzrostu, zarówno powierzchni zasobu mieszkaniowego (ok. 2,3 proc. rdr w dużych miastach oraz ok. 2,0 proc. rdr w mniejszych ośrodkach), jak i cen transakcyjnych (ok. 9 proc. rdr w dużych miastach oraz ok. 10 proc. rdr w mniejszych ośrodkach).