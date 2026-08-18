Nieruchomości Rośnie popyt na kredyty mieszkaniowe. Skok o ponad jedną piątą Oprac. Wiktor Knowski |

Motyka o najmie krótkoterminowym na posiedzeniu rządu Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Z danych zaprezentowanych przez BIK wynika także, że w lipcu 2026 r. o kredyt mieszkaniowy wnioskowało łącznie o 11,6 proc. więcej osób niż rok wcześniej. Jednocześnie w stosunku do czerwca br. liczba osób wnioskujących o kredyt mieszkaniowy spadła o 2,1 proc.

Wzrost liczby i wartości zapytań kredytowych

"O 22 proc. r/r wzrosła wartość zapytań o kredyty mieszkaniowe w lipcu 2026 r. - informuje BIK Indeks Popytu na Kredyty Mieszkaniowe. Wartość Indeksu oznacza, że w lipcu 2026 r., w przeliczeniu na dzień roboczy, banki i SKOK-i przesłały do BIK zapytania o kredyty mieszkaniowe na kwotę wyższą o 22 proc. niż w lipcu 2025 r." - czytamy we wtorkowym komunikacie Biura Informacji Kredytowej.

Średnia wartość wnioskowanego kredytu mieszkaniowego wyniosła w lipcu br. 538,5 tys. zł i była wyższa o 9,3 proc. niż w lipcu 2025 r. Natomiast w porównaniu do czerwca 2026 r. wzrosła o 2 proc.

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W komunikacie przypomniano, że BIK Indeks Popytu na kredyty mieszkaniowe to wskaźnik, który mierzy zainteresowanie kredytami mieszkaniowymi w Polsce. Indeks ten pokazuje, jak zmienia się wartość wniosków o kredyty mieszkaniowe składanych przez klientów indywidualnych w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Wskaźnik ten jest użyteczny dla analityków i instytucji finansowych, ponieważ pomaga ocenić trendy na rynku kredytów mieszkaniowych i pozwala prognozować poziom akcji kredytowej w kolejnych miesiącach.