Rekordowy wynik pod względem wartości kredytów mieszkaniowych udzielonych przez banki

W drugim kwartale 2021 roku banku udzieliły 67 tysięcy kredytów hipotecznych o wartości ponad 22 miliardów złotych. Biorąc pod uwagę wynik sektora w pierwszym półroczu, na koniec roku finansowanie mieszkaniówki przez banki przekroczy 80 miliardów złotych, co wiązałoby się z udzieleniem co najmniej 240 tysięcy nowych kredytów mieszkaniowych - przekazał Jacek Furga ze Związku Banku Polskich.

"Wyniki akcji kredytowej w II kwartale 2021 roku biły kolejne rekordy. Liczba ponad 67 tys. nowo udzielonych kredytów była rekordowym wynikiem od kryzysu subprime i była wyższa o ponad 17 proc. w relacji do I kwartału br. Natomiast pod względem wartości udzielonych kredytów, sektor bankowy osiągnął wynik wszech czasów z kwotą ponad 22 mld złotych" - czytamy w raporcie ZBP zawartych w opublikowanym raporcie w środę AMRON-SARFiN.

Banki finansują boom w mieszkaniówce

- Uwzględniając wyniki pierwszego półrocza, w tym zwłaszcza dynamikę wzrostu akcji kredytowej w II kwartale 2021 roku, można bez ryzyka zapowiedzieć rekordowy wynik sektora bankowego w finansowaniu mieszkalnictwa w roku 2021 w wysokości sięgającej 80 miliardów złotych. Osiągnięcie takiego wyniku oznaczałoby udzielenie co najmniej 240 tysięcy nowych kredytów hipotecznych - powiedział przewodniczący Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości ZBP podczas środowej konferencji prasowej.

Z danych zawartych w raporcie AMRON-SARFiN wynika, że wzrosła średnia wartość udzielanego kredytu mieszkaniowego. W II kw. 2021 r. wyniosła ona już blisko 330 tys. zł. Zmalał udział kredytów o wartości do 300 tys. zł, zwiększył się zaś udział tych, których wartość przekracza 500 tys. zł.

Jednocześnie – jak wynika z danych ZBP – Polacy pożyczają przy coraz wyższym udziale wkładu własnego. W odniesieniu do II kwartału 2020 roku w II kwartale br. udział kredytów o wskaźniku LtV (pokazującym stosunek kwoty pożyczki do ogólnej wartości nieruchomości) wyższym od 80 proc. spadł o prawie 9 p.p., do poziomu poniżej 30 proc.