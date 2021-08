Średnia kwota wnioskowanego kredytu hipotecznego na rekordowym poziomie. Nowe dane

O kredyty hipoteczne w lipcu wnioskowało łącznie 43,08 tysiąca potencjalnych kredytobiorców. Oznacza to wzrost o 11,2 procent rok do roku i spadek o 9,7 procent w porównaniu do czerwca - wynika z najnowszych danych Biura Informacji Kredytowej. Rośnie średnia kwota wnioskowanego kredytu, ustanowiono nowy rekord.