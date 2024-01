Jest zapowiedź w sprawie nowego programu kredytowego

Kredyt 0 proc. i pomoc dla samorządów

Konrad Frysztak w środę w Studiu PAP pytany o kształt nowego programu podkreślił, że jego ugrupowanie w kampanii wyborczej obiecywało kilka komponentów związanych z mieszkalnictwem. - Nad kredytem 0 procent już pracujemy - oświadczył. - Kolejne to pieniądze dla samorządów, by mogły one remontować swoje pustostany, zasób tkanki komunalnej, ale również dopłaty do najmów i takie trzy komponenty na pewno znajdą się w projekcie (ustawy) nad którym pracujemy - powiedział. Polityk KO ocenił, że dotychczas działający Bezpieczny kredyt 2 proc. "był wydmuszką", która zawierała "zbyt małe środki, by wszyscy chętni mogli z tego skorzystać". Dopytywany o kryteria dla osób chętnych do skorzystania z kredytu 0 proc. powiedział, że na pewno podstawowymi będzie "kryterium wiekowe" oraz związane z dotychczasowym brakiem własności mieszkania czy domu. Dodał, że ze względu na inflację "na pewno będziemy musieli dostosowywać wartość zakupu do obecnych realiów". - W tej chwili na etapie prac w ministerstwie będziemy doszczegóławiać te zapisy, ale te pierwsze, najważniejsze były znane już w kampanii i one się nie zmienią - podkreślił.