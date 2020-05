Rząd szykuje pakiet mieszkaniowy. Eksperci: wsparcie pomoże, ale czynsze raczej nie spadną

Pakiet mieszkaniowy, który zaprezentowała w poniedziałek wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz zakłada zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem dla osób o niskich dochodach, dopłaty do czynszów, możliwość dojścia do własności w nowo budowanych mieszkaniach w TBS oraz wsparcie szeroko rozumianego budownictwa społecznego.

Pewnie dlatego, jak ocenia HRE, lwia część zaplanowanej kwoty trafi na rynek już niebawem w ramach planowanych dopłat do czynszów. Mają być przekazywane jako hojniejsze niż dziś dodatki mieszkaniowe - do 1,5 tys. złotych przez pół roku - dla osób, które mieszkają w nie za dużych nieruchomościach, osiągają niższe dochody, a do tego ich wynagrodzenia w ostatnim czasie spadły o co najmniej jedną czwartą.