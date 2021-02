Najem mieszkań coraz mniej opłacalny

Autorzy raportu zwrócili uwagę, że "zmiany wywołane przez pandemię mocno dały się we znaki właścicielom mieszkań na wynajem". "W najgorszej sytuacji znaleźli się ci, którzy postawili na najem krótkoterminowy. Tymczasowy zakaz świadczenia usług zakwaterowania pozbawił wielu tego rodzaju przedsiębiorców źródeł przychodu i zmusił do zawieszenia lub zamykania działalności" - czytamy.

W rezultacie - jak zaznaczono - część właścicieli tego rodzaju mieszkań szukała ratunku na rynku najmu długoterminowego. Popyt spadał jednak ze względu np. na brak studentów oraz utrudnienia w podróżowaniu imigrantów zarobkowych. "To wszystko spowodowało, że wielu wynajmujących nie znalazło chętnych do najmu. Inni musieli się pogodzić ze znaczącymi obniżkami stawek najmu" - podkreślili autorzy badania.

Dwucyfrowe spadki stawek najmu

Jak dodano, przy jednym miesiącu pustostanu, rentowność netto spadnie do poziomu 3,9 procent netto. W pesymistycznym scenariuszu, czyli przy 6 miesiącach przestoju jest to 1,4 procent netto. Rentowność netto, to zysk właściciela mieszkania na wynajem, ale już po uwzględnieniu wszystkich kosztów.

Autorzy raportu zwrócili jednak uwagę, że paradoksalnie, nawet jeśli mieszkanie przez pół roku stoi puste, to i tak przynosi ponad 3-krotnie wyższe zyski niż przeciętne lokaty bankowe. Według Narodowego Banku Polskiego średnie oprocentowanie lokat założonych w grudniu wyniosło bowiem 0,51 procent, co po uwzględnieniu podatku daje 0,41 procent netto.

Wynajem mniej opłacalny

Z punktu widzenia mieszkańców najmowanych mieszkań spadki stawek to bardzo dobra informacja. Oznacza to mniejsze wydatki, albo możliwość przeniesienia się do lepszego lokalu za te same pieniądze.