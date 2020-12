"Pandemia mocno dotknęła część właścicieli mieszkań na wynajem"

Gdańsk, Kraków i Warszawa to miasta, w których przeciętny koszt najmu spadł najmocniej w porównaniu do analogicznego okresu przed rokiem. Tak wynika z raportu Expandera i Rentier.io. Jego autorzy zwrócili uwagę, że pandemia COVID-19 "mocno dotknęła część właścicieli mieszkań na wynajem". Nie wszystkim udaje się bowiem znaleźć lokatorów, a jeśli już, to często wymaga to obniżenia stawki.