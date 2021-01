"Rynek nieruchomości okazał się odporny na pandemię". Rekordy w dziewięciu miastach

Mieszkania na sprzedaż

Mediana cen za metr kwadratowy mieszkania w Warszawie wyniosła 10 886 zł, to o 3,5 procent więcej niż w styczniu 2020 roku. Do blisko 10 tys. zł za metr zbliżają się również ceny mieszkań w Gdańsku. Tam odnotowano wzrost o 7,2 procent. Podobną zwyżkę zanotowano także we Wrocławiu. Mediana cen za metr kwadratowy w stolicy Dolnego Śląska wyniosła 8312 zł.