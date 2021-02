Ceny mieszkań w największych miastach Polski. "Epidemia spowodowała, że wzrosty spowolniły"

"Mieszkania drożeją wolniej niż rosną pensje"

W analizie zwrócono uwagę na tak zwany indeks hedoniczny, który analitycy NBP oszacowują dla rynku mieszkań używanych. "Jest on o tyle ważny, że pokazuje 'czystą' zmianę cen, która nie jest zaburzona tym, że Polacy w jednym okresie kupują mieszkania z wyższej półki (wtedy zwykła średnia cena transakcyjna poszłaby do góry), albo tym, że do mody wróciły bloki budowane za czasów PRL (wtedy zwykła średnia cena powinna spaść)" - wyjaśniono. Zgodnie z tą metodą analizowane dane dotyczą bowiem lokali o podobnych parametrach.