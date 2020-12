"Powrót aktywności" na rynku mieszkaniowym. Nowy raport banku centralnego

Rynek pierwotny i wtórny

Według autorów raportu deweloperzy zazwyczaj zgadzają się na upust, gdy dochodzi do sprzedaży. Choć - jak zaznaczono - deweloperzy byli bardziej skłonni do obniżek w pierwszej połowie roku, kiedy wybuchła pandemia COVID-19. Pozytywnie dla kupujących kończyła się blisko połowa podjętych negocjacji - średnio ok. 48 procent próby.

Na rynku pierwotnym o 5,4 procent kwartał do kwartału ceny transakcyjne wzrosły także w Łodzi - do 6406 zł za m2. Ponadto zwyżki o 3,3 procent odnotowano w Gdańsku - do 9024 zł za m2. Podobny wzrost był widoczny także w Gdyni.

Nieco inaczej sytuacja prezentuje się na rynku wtórnym. Ceny transakcyjne na tym rynku spadły w Warszawie - o 3,0 procent w porównaniu do poprzedniego kwartału - do 9962 zł za m2. Przeceny były widoczne również we Wrocławiu - o 2,6 procent, do 7301 zł za m2. Z drugiej strony w Łodzi zanotowano wzrost aż o 7,0 procent kwartał do kwartału - do 5613 zł za m2. Wyraźnie, bo o 4,4 procent wzrosły także ceny w Gdańsku - do 8839 zł za m2.