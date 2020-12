"Rynek najmu coraz mocniej odczuwa skutki pandemii". Nawet dwucyfrowe spadki

Od marca koszty najmu spadły w 14 z 15 analizowanych miast - wynika z raportu Expandera i Rentier.io. Najmocniejsze, dwucyfrowe zniżki dotyczą Torunia i Krakowa. Jak podkreślono, "rynek najmu coraz mocniej odczuwa skutki pandemii".

Wyliczenia sporządzono na podstawie 32 040 ogłoszeń najmu zamieszczonych w internecie w okresie od 1 do 31 października tego roku. Co ważne, pominięto ogłoszenia dotyczące tej samej nieruchomości. Dane wykorzystano do oszacowania rentowności inwestycji w mieszkanie na wynajem.

Koronawirus a koszty najmu

Autorzy raport zwrócili uwagę, że koszty najmu już niemal we wszystkich analizowanych miastach są niższe niż w marcu, czyli na początku pandemii. Największe spadki były w Toruniu i Krakowie, wyniosły odpowiednio 11 i 10 procent. W przypadku stolicy Małopolski przeciętny koszt najmu mieszkania to 40 zł za metr kwadratowy. W Toruniu jest to 29 zł.

Średni koszt najmu na największym rynku najmu, czyli w Warszawie, wynosi 54 zł za metr kwadratowy i jest to o 7,1 procent mniej niż w marcu.

Stawki wzrosły jedynie w Sosnowcu, ale - jak wyjaśniają autorzy raportu - to tak naprawdę efekt wyjątkowo niskich poziomów w marcu. Był to jedyny miesiąc w tym roku, kiedy średnia spadła tam poniżej 30 zł za metr kwadratowy. Obecnie jest to 31 zł.

Zmiany kosztu najmu Expander

Jak wyjaśniono, główną przyczyną obniżek jest oczywiście pandemia, która wymusiła m.in. zdalną naukę. Studenci, którzy pochodzą z miejscowości odległych od uczelni, zostali więc w rodzinnych domach. "Rezygnacja z najmu mieszkania nie wynika jednak wyłącznie z tego, że nie muszą chodzić na zajęcia. Duże znaczenie ma też kwestia finansowa. W obecnej sytuacji trudno byłoby im znaleźć pracę. Wiele branż, w których studenci zwykle pracują, funkcjonuje na bardzo zwolnionych obrotach" - wskazano.

Autorzy zwrócili uwagę, że za spadek cen z pewnością odpowiada też rosnąca liczba mieszkań na wynajem. W październiku odnotowano 32 040 nowych unikalnych internetowych ogłoszeń dotyczących wynajmu, podczas gdy w marcu było ich 21 290.

Zysk z najmu

Jak wynika z raportu, przy obecnych stawkach średnia rentowność inwestycji w mieszkanie na wynajem wynosi 3,92 procent netto przy założeniu, że mieszkanie jest zamieszkane przez 11 miesięcy w roku. "To aż 9-krotnie więcej niż na przeciętnej lokacie bankowej" - zaznaczono.

Jeśli uda się zapewnić lokatorów przez 11 miesięcy w roku, to w Sosnowcu roczna rentowność wyniesie 5,18 procent brutto, a w Częstochowie 4,67 procent. Najniższa jest natomiast w Toruniu - 3,16 procent netto i Krakowie - 3,28 procent netto.

Rentowność najmu Expander

Rentowność netto to zysk właściciela mieszkania na wynajem, ale już po uwzględnieniu wszystkich kosztów. Chodzi m.in. czynsz oraz koszt ubezpieczenia mieszkania.

Jednocześnie autorzy raportu zwrócili uwagę, że inwestycja w mieszkania na wynajem jest bardziej ryzykownym przedsięwzięciem niż np. rok temu, kiedy najemców można było znaleźć bez problemu.

Autor:mb

Źródło: TVN24 Biznes