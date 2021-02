Galopujące ceny mieszkań. Rekordowy Sosnowiec, Warszawa wyraźnym liderem

W porównaniu do grudnia 2020 roku najbardziej ceny ofertowe wzrosły w Białymstoku - o 7 procent, Katowicach - 6 procent i Sosnowcu - 6 procent. Średnio w analizowanych miastach mieszkania zdrożały o 1,7 procent miesiąc do miesiąca.

Ceny mieszkań w styczniu

Jeszcze mocniej, bo o 8,2 procent stawki wzrosły w porównaniu do stycznia 2020 roku. Na uwagę szczególnie zasługuje Sosnowiec. "Z naszych danych wynika, że jest to rekordzista pod względem wzrostu cen mieszkań w 2020 roku (+30 procent r/r). Mediana cen w styczniu 2021 roku wyniosła tam 5280 zł za m2, podczas gdy przed rokiem było to 4049 zł" - czytamy.