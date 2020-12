Koronawirus a rynek mieszkań. "Jesteśmy na dobrej drodze do pokonania historycznego rekordu"

W listopadzie Polacy odebrali też klucze do ponad 12,8 tys. nowych mieszkań, których budowę deweloperzy już zakończyli. Analityk podkreślił, że "to dobry wynik – taki jak w rekordowym dotychczas 2019 roku".

Koronawirus a rynek mieszkań

W ocenie Turka "o tym, jak epidemiczna huśtawka wpłynęła na tegoroczne dokonania deweloperów, lepiej niż dane za poszczególne miesiące świadczą dane skumulowane za 11 miesięcy bieżącego roku". Wynika z nich, że deweloperzy w okresie od stycznia do listopada zaczęli budować 118,4 tys. mieszkań. To o 9,2 procent mniej niż w analogicznym okresie rekordowego 2019 roku. W przypadku inwestycji indywidualnych spadek wyniósł 1,4 procent.

Wyższe wyniki niż przed rokiem dotyczą także mieszkań oddanych do użytkowania. Tych było w br. o 8,6 procent więcej niż przed rokiem. "To pozytywnie wpływa w bieżącym roku na rozpoznawane przez deweloperów przychody" - podkreślił Bartosz Turek. O 6,1 procent rok do roku wzrosła również liczba mieszkań oddanych do użytkowania w ramach inwestycji prywatnych.