Popyt na kredyty mieszkaniowe "odpalił". Rekordowe dane

Z danych BIK-u wynika, że w marcu br. o kredyt mieszkaniowy wnioskowało łącznie 56,07 tys. potencjalnych kredytobiorców. Dla porównania przed rokiem było to 41,52 tys. osób, co oznacza wzrost o 35 procent. Jak wskazano, w porównaniu do lutego br. liczba wnioskujących wzrosła o 19 procent, a w stosunku do minimum z kwietnia 2020 roku podwoiła się - wzrost o 102 procent.