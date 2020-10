Co z dalej z cenami mieszkań? Dwa scenariusze

Do 2021 roku ceny mieszkań mogą odnotować kilkuprocentowy spadek, potem powrócą na ścieżkę wzrostu - wynika z prognoz ekonomistów Banku Pekao. W przypadku pogorszenia sytuacji związanej z epidemią COVID-19, spadki mogą się pogłębić i przebić poziom dwucyfrowy.

Departament Analiz Makroekonomicznych Banku Pekao przeanalizował rynek mieszkaniowy w czasie epidemii COVID-19. Zdaniem ekonomistów pierwsza faza kryzysu okazała się nie tak dotkliwa, jak można było się obawiać, ale sytuacja jest trudna, a niepewność co do dalszego rozwoju sytuacji - znacząca.

Ceny mieszkań w czasie epidemii

Z prognoz wynika, że w bazowym scenariuszu, w latach 2020-2021, rynek mieszkaniowy może zanotować wyraźny, choć mimo wszystko umiarkowany - biorąc pod uwagę skalę kryzysu - spadek sprzedaży spowodowany: tymczasowymi fizycznymi utrudnieniami, przejściowym pogorszeniem nastrojów konsumentów i inwestorów (awersja do ryzyka w związku z kryzysem gospodarczym) i utrudnionym dostępem do kredytu.

Także ceny mieszkań mogą zanotować kilkuprocentowy spadek. Jak wyjaśniono, będzie on nierównomiernie rozłożony pomiędzy lokalizacje i rodzaje. Zdaniem ekonomistów pandemia będzie miała większy wpływ na nieruchomości przeznaczone na wynajem, za to mniejszy na mieszkania "przystosowane" do charakteru pandemii – z ogródkami i tarasami, przestrzenią "biurową".