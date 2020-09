Koronawirus na rynku mieszkaniowym. "Wpływ COVID-19 będzie widoczny z opóźnieniem"

Przyczyny

Pandemia zmieniła rynek

NBP wskazuje, że sytuacja ta zmieniła się w marcu 2020 r., wraz z pojawieniem się pandemii. Restrykcje wpłynęły na ograniczenie aktywności na rynku mieszkaniowym i komercyjnym, ale wpływ COVID-19 będzie widoczny z opóźnieniem - stwierdza się w raporcie. Jak podkreśla NBP, w 2019 r. szacowane, nominalne stopy zwrotu z inwestycji w mieszkania na wynajem były wyższe niż zwroty z obligacji skarbowych lub depozytów bankowych oraz były zbliżone do uzyskiwanych z inwestycji w nieruchomości komercyjne. W raporcie szacuje się, że udział zysku deweloperskiego w cenie nowych mieszkań utrzymał się na wysokim poziomie ok. 20 proc. Oznacza to, że firmom deweloperskim udawało się w znaczącym stopniu przerzucić na nabywców, szybko rosnące, koszty budowy mieszkań - ocenił NBP.

Droższa ziemia

W raporcie szacuje się również, że ceny ziemi pod budownictwo wielorodzinne w największych miastach wzrosły w 2019 r. średniorocznie: o ok. 15 proc. w Warszawie, o ok. 4 proc. w sześciu największych miastach i o ok. 17 proc. w 10 kolejnych co do wielkości miastach. Raport przytacza też ocenę deweloperów, zdaniem których ceny ziemi netto wzrosły średnio o 17 proc. w przeciętnych lokalizacjach i o 29 proc. w bardzo dobrych lokalizacjach.