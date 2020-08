Ważny moment dla rynku mieszkaniowego. "Ta ochrona się już kończy"

Jak napisano w raporcie nawet jeśli ktoś zainwestował w mieszkanie na wynajem, które stało puste, to i tak nie ponosił kosztów kredytu, a więc nie odczuwał jeszcze presji na jego sprzedaż. Dodano, że jeśli pojawią się problemy na rynku najmu, to "ceny mieszkań mogą zacząć spadać przez wymuszone sprzedaże".

Droższe niż rok temu

Jeśli chodzi o zmiany cen mieszkań w ostatnim czasie, to "jedynym wartym odnotowania przypadkiem jest Białystok, gdzie ceny w ofertach sprzedaży są o 6 proc. niższe niż w marcu", a w pozostałych miastach stawki są zbliżone do marcowego poziomu".

"Warto jednak przypomnieć, że przed tym okresem ceny mocno rosły. Dlatego w porównaniu z poziomem przed rokiem we wszystkich 16 analizowanych przez nas miastach ceny wzrosły przeciętnie o 12 proc. Jeśli chodzi o sytuację w poszczególnych miastach, to na jednym biegunie mamy Radom, gdzie są aż o 18 proc. wyższe niż przed rokiem, a na drugim wspomniany już Białystok, gdzie są tylko o 1 proc. wyższe" - piszą analitycy Expandera i Rentier.io.

Powody, dlaczego ceny mieszkań mogą zacząć spadać

"Kolejna kwestia to potencjalne problemy tzw. fliperów i inwestorów, którzy kupili mieszkania na wynajem. Fliperzy kupowali mieszkania, remontowali je i wystawiali do sprzedaży po znacznie wyższej cenie. Część z nich obecnie nie może sprzedać takich mieszkań, gdyż ruch na rynku się zmniejszył" - napisano.

Dodano, że te osoby, które mieszkanie kupiły za kredyt, są w nie najlepszej sytuacji. "Właśnie skończyły im się wakacje kredytowe i każdy miesiąc oczekiwania na kupca to nie tylko koszt utrzymania mieszkania, ale też konieczność zapłacenia raty kredytu. Za chwilę mogą więc być zmuszeni do sprzedaży po niskiej cenie" - zauważono.

"Obecnie jest ok. 6 mln osób w wieku 25-35 lat. Już za 5 lat takich osób będzie tylko ok. 5 milionów. Oczywiście ten proces trwał już wcześniej, ale w ostatnich latach z naddatkiem zrekompensował to napływ ok,. 1,5 mln obcokrajowców, głównie Ukraińców. W kolejnych latach ubytek młodych zdecydowanie przyspieszy, a napływ imigrantów może spowolnić. Spadnie więc popyt zarówno na najem jak i na mieszkania, a wraz z nimi ceny" - przekonują eksperci.