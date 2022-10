Kaczyński o tańszych mieszkaniach. "Miało być dużo więcej"

Sprawa zasadnicza przy budowie mieszkań to przejmowanie tanich działek od podmiotów państwowych: kolej, wojsko, samorządy - stwierdził prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Dodał, że nie chodzi o to, żeby zabierać prywatne działki.

Kaczyński mówił, że w przypadku podmiotów państwowych chodzi o to, żeby "udostępniały te działki pod budowę tańszych, łatwiejszych do zdobycia mieszkań". - To idzie jak po grudzie. Mieszkanie plus - miało być dużo więcej, a w tej chwili jest 40 tysięcy mieszkań, licząc te w budowie, bo oddanych do użytku to nawet nie ma 20 tysięcy - wskazał podczas spotkania w Myszkowie prezes PiS.