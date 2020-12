Inflacja pożera nie tylko oszczędności, ale też raty kredytów

"Z takim fenomenem nie mieliśmy do czynienia od co najmniej 2005 roku, czyli od kiedy NBP publikuje odpowiednie dane" - wskazał ekonomista w opublikowane analizie. Jego zdaniem sytuacja taka utrzyma się "co najmniej przez jakiś czas, co sugerują najnowsze dane i prognozy".

Dwa powody

"To znaczy, że siła nabywcza pieniędzy będzie spadała szybciej niż banki będą dopisywać odsetki do długów hipotecznych" - podkreślił.

Oprocentowanie niższe niż inflacja

"Ta, dając odpór epidemicznym kłopotom w gospodarce, obniżyła podstawową stopę procentową niemal do zera. To bezpośrednio wpływa na koszt pieniądza, po którym banki pożyczają sobie wzajemnie pieniądze na rynku międzybankowym. Od tego znowu kosztu (stawka WIBOR) zależy oprocentowanie prawie wszystkich złotowych kredytów mieszkaniowych w Polsce" - wskazał.

Według analityka prognozy sugerują jednak, że nie stanie się to szybko. "Pierwsza podwyżka jest spodziewana najwcześniej w 2022 roku. Co więcej, nawet jak już do podwyżek będzie dochodziło, to dziś ekonomiści spodziewają się, że będą one dość powolne. W efekcie do poziomu stóp procentowych sprzed epidemii mamy dojść dopiero na przełomie 2029 i 2030 roku" - zaznaczył.